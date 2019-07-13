معاقبة تركيا وهجوم الصومال.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون تكثيف واشنطن لجهودها للتصدي لأنشطة إيران وحزب الله، و"النواب" الأمريكي يقر قانونا للإنفاق الدفاعي رغم تهديد ترامب، والإفراج عن طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، والأمم المتحدة تدين أحكام الحوثيين بإعدام 30 ناشطا يمنيا، والشيوخ الأمريكي يطالب ترامب بمعاقبة تركيا بعد حيازة "إس-400"، ومصادر تكشف تفاصيل ضبط الخلية الإخوانية بالكويت، ومظاهرات حاشدة بالجزائر رفضا لبقايا نظام بوتفليقة، والشرطة الصومالية تنهي هجوما لـ"الشباب" الإرهابية على فندق‎ بـ"كيسمايو".

أما في الاقتصاد، فتطالعون الأزمة في تركيا والعقوبات الأمريكية المنتظرة على أردوغان تهوي بالليرة التركية، وفيتش تخفض تصنيف تركيا الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية، وبنما تحذف 60 سفينة على صلة بإيران من سجلاتها.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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