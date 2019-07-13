قطر تنتهك حقوق الانسان

تسال المواطن القطرى نجيب النعيمي عن سبب عدم تنفيذ حكم قضائي يقضي بالسماح له بالخروج خارج البلاد ولم ينفذ الحكم في تعنت وعدم امتثال من السلطات القطرية يؤكد انتهاكاتها المتكررة لحقوق الانسان .
حيث قال المواطن القطري على صفحته: مضي على منعي من السفر اكثر من ثلاث سنوات بدون سبب قانوني وصدر حكم من الاستئناف بإلغاء منع السفر و لم تطبق الحكومة حكم صادر منها !!.
وأضاف: ماذا افعل ؟ ليس خوف من الحكومة التى خائفه مني. هم خالفوا القانون ومن حقي ان اخالف القانون لأطبق العدل .
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