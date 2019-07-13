مقتل 12 شخصاً بهجوم لـ"الشباب" على فندق في الصومال

قال ضابط كبير بالشرطة الصومالية، إن 12 شخصاً على الأقل قتلوا في هجوم إرهابي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية الجمعة. وأضاف الضابط، أن المهاجمين المسلحين اقتحموا الفندق بعد هجوم انتحاري على المبنى. وقال سياسي نجا من الهجوم، إن أحد القتلى ناشط صومالي بارز. Advertisements وقال راديو "الأندلس"، الذراع الإعلامي لجماعة "الشباب" الإرهابية، إن مقاتليها لايزالون في الفندق، وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وذكر راديو"شبيلى" الصومالى أن عدداً من القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وشيوخ القبائل والمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية كانوا بالفندق وقت الهجوم. وأشار الراديو إلى أن الهجوم يأتي في الوقت الذى يستعد فيه إقليم جوبالاند لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية الشهر المقبل.

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