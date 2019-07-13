الكويت .. الأمن يقبض على عدد من ناشطي البدون

القت أجهزة الأمن الكويتية اليوم السبت القبض على عدد من ناشطي ”البدون“ على خلفية تظاهرة احتجاجية تطالب بحقوق هذه المجموعة عقب انتحار شاب من أفرادها تحت وطأة الظروف الناجمة عن وضعه كشخص غير محدد الجنسية.
وبحسب إرم نيوز، قال ناشطون إن اعتقالات اليوم شملت الناشط البارز في صفوف البدون عبدالحكيم الفضلي وآخرين هم عواد العونان وأحمد العونان وعبدالله الفضلي ومتعب العونان ومحمد العنزي ويوسف العصمي ونواف البدر وكامل العنزي وآلاء السعدون.
وذكر حساب مؤيد للبدون أن آلاء السعدون تم الإفراج عنها في وقت لاحق.
وكانت السعدون من ضمن المشاركين في احتجاجات البدون الأخير.
وكتبت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص: ”للتو خرجت من منزل الزميل عبدالحكيم الفضلي أسرته وأخواته في حالة انهيار وتم اعتقال عبدالحكيم وعبدالهادي والأم والأخوات في المنزل لم يتم اعتقالهم بل توجهوا لمخفر الجابرية لحاقاً بعبدالحكيم وعبدالهادي.“
وكتب الفضلي في آخر تغريدة له قبل الاعتقال: ”نحن مستمرون ، ولن ترهبنا القبضة الامنية عن الاستمرار بالمطالبة بحقوقنا الآدمية. نلقاكم بعد قليل في ساحة الحرية يا آحبه.“
وزادت قضية انتحار ”البدون“ الشاب، عايد حمد مدعث (20 عامًا) قبل أيام من توتر قضية بدون الكويت، حيث خرج نشطاؤهم مطالبين بالاحتجاج وحل مشكلتهم على خلفية هذه الواقعة.
وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.
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