صحيفة: خطوط العودة أصبحت مغلقة أمام النظام القطري

أكدت صحيفة خليجية، أن "خطوط العودة أصبحت مغلقة ولم تعد الحلول الدبلوماسية متاحة أمام النظام القطري".

وبحسب صحيفة "الرياض" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "بخلاف ما تهذي به الآلة الإعلامية القطرية أثبتت المسارات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط مغالطة القيادة القطرية لمستقبل التحالفات السياسية الأكثر والأقوى صموداً في وجه المتغيرات الآنية، فالموقف القطري أشبه بمن ينقاد للطوفان السياسي رغم عدم الرغبة بذلك، ولكن نقاط السياسة هي من تحدد بوصلة التوجّه السياسي، لذلك فالمعسكر السياسي الذي كانت تقبع فيه قبل حالة الانجراف الحالي خسر كل أوراقه وعرضّها للاحتراق، وهو ما يعكس المراهقة السياسية التي يعيشها النظام القطري من خلال سوء تقدير الموقف وعدم الإلمام بمواضع الرهان السياسي.

ومضت الصحيفة:"الملفت للنظر هنا هو أن النظام القطري على الرغم من إظهاره عدم الرغبة في المصالحة والعودة لجذور انتمائه ومعاكسة التيار السياسي الذي تنتهجه دول المنطقة المعتدلة في بث السلام واحترام الأخير، إلا أنها تسير وفق ذلك بطريقة العودة للخلف، لعدة اعتبارات أهمها عدم الاستقلال السياسي التام للقيادة القطرية، فالتوصيف الدقيق للحالة السياسية التي يمر بها النظام القطري أنه يميل إلى التبعية وعدم الاستقلال في معسكره الذي يتقوقع داخله، فالأجندة موضوعة سلفاً ومن داخلها يتم تمرير عوامل دعمه، ما يعكس حالة الانجراف السياسي التي يمر بها النظام القطري، حيث إنه لم يعد هنالك ما يستطيع المراهنة عليه، فالمنطقة تعيد حالة الاصطفاف حسب ما تتطلبه المرحلة ويفرضه معسكر الحلفاء.

وبينت أن "الترويج الذي تنتهجه الآلة الإعلامية القطرية لا يعكس ثبات الموقف الذي يسير عليه النظام القطري منذ سنوات، فهي مرغمة على الانصياع لإملاءات القوى السياسية الأكثر نفوذاً بمنطقة الشرق الأوسط، فما كانت تقوم بالترويج له فيما يخصّ العلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة والحلفاء لم يكن ليرقى للإلمام بأصول العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وإنما يعبّر عن ابتذال لا تسمح أدبيات المهنة بسردها هنا، وإنما توصيفها كخلل سياسي لم يستطع النظام التعامل معه باحترافية، حيث أوصدت كل أبواب الخيارات التي كانت ستشمل فرصاً للنجاة، والخروج باحترافية من الأزمة، فالخضوع بشكلٍ مخزٍ أمام المجتمع الدولي دون غطاء دبلوماسي يعدّ أكبر انتكاسة سياسية عاشها النظام القطري، لذلك من المؤكد أنه لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال المقارنة بين مواقف دول المنطقة سياسياً واقتصادياً وبين النظام القطري الذي يمثل النقطة الأضعف في الساحة من نواحٍ عدّة، فانسلاخ النظام القطري من لُحمة جاراتها الكبرى أفقدها المشاركة في صنع القرار السياسي للمنطقة، كما حرمها من التعايش مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة، وهو الأمر الذي يجعلها إلى حدٍ كبير أشبه بالدول التي يطلق عليها جغرافياً بالدول الحبيسة، فخطوط العودة أصبحت مغلقة ولم تعد الحلول الدبلوماسية متاحة أمام النظام القطري.