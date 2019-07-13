وفد من النواب الليبي في القاهرة لبحث الأزمة الليبية

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، وفد يضم عدداً من أعضاء مجلس النواب الليبي للمشاركة في اجتماع تشاوري برعاية مصرية لتقريب وجهات النظر، وبحث سبل حل الأزمة الليبية الراهنة.

ويلتقي النواب الليبيون تحت رعاية اللجنة الوطنية المعنية حول ليبيا على مدار الأسبوع الحالي، قيادات سياسية مصرية رفيعة المستوى لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.