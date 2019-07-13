الإمارات ترصد 6 ملايين درهم لتنفيذ مشاريع حملة الأضحى

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة الأضحي لعام 2019 وذلك تحت شعار “عيدهم علينا” من أجل حشد الدعم الإنساني لصالح الأسر والشرائح المحتاجة والمستفيدة من مشاريع الحملة التي رصدت لها الهيئة مبلغ 5 ملايين و600 ألف درهم لتصل بعطائها الإنساني إلى 223,419 مستفيدا من المعوزين والمتعففين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمقر الرئيسي الجديد للهيئة في أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، عن نائب الأمين العام للشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، قوله أنه تم اليوم إطلاق حملة الأضحى لهذا العام والتي ستنفذ داخل الدولة وخارجها حيث سيستفيد من الحملة داخل الدولة 40 ألف شخص بالاضافة إلى 78 دولة حول العالم.

وأضاف : لمست الهيئة خلال هذا العام حاجة بعض الدول للحصول على الأضاحي فتم إضافة أربع دول جديدة للاستفادة من الأضاحي وذلك لحاجتها للدعم من قبل هيئة الهلال الاحمر الاماراتي ..مشيرا إلى توجيهات القيادة الرشيدة الدائمة للهيئة من أجل بذل المزيد من الجهد لتقديم المساعدات لجميع المحتاجين في مختلف بقاع الأرض حيث لا ترتبط هذه المساعدات بكون الدولة عربية أم غير ذلك وبغض النظر عن الدين أو العرق وهذا ما تسير عليه الإمارات وهيئة الهلال الأحمر .. مؤكدا أن قيمة الأضحية داخل الدولة بلغت 650 درهما وخارج الدولة 350 درهما.

وأوضح المنصوري أن إطلاق الحملة هذا العام تزامن مع مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية لعام التسامح والذي يشهد تدافعاً إنسانياً نحو أعمال البر والعطاء من المحسنين والخيرين الداعمين لمشاريع الهيئة من مختلف فئات المجتمع الإماراتي.

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وأشار الى أن مشاريع وبرامج الهلال الأحمر الإنسانية تشهد نمواً مضطرداً في الداخل والخارج من حيث الكم والنوع لتواكب بذلك العطاء الدعم المادي المقدم من شركاء الهيئة في العمل الإنساني من المواطنين والمقيمين الذين لم يبخلوا يوماً في دعم مشاريع الهيئة وكانوا لها خيرُ سند ومعين على مر الأيام والسنين وليتناسب مع حزمة البرامج الإنسانية التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لآمال المتعففين والأسر المحتاجة.

من جهته قال أحمد سالم الراشدي من مصرف أبو ظبي الإسلامي الراعي الاستراتيجي للحملة : نفخر بالمشاركة والتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مبادرة حملة الأضحى حيث من خلالها نسعى بأن نكثف جهودنا في دعم الحملات الإنسانية والاجتماعية وذلك انطلاقاً من إيماننا الكبير بالمسؤولية الاجتماعية والدور الهام الذي تلعبه في تنمية المجتمعات على مختلف المستويات ونحن نسعى دائماً للمشاركة في العديد من البرامج كالحملات الخيرية الاجتماعية والدينية على مدار العام لتعزيز تواصلنا مع مجتمعنا وتبنّي مسيرة العطاء”.

وقد رصدت الهيئة هذا العام مبلغ 2 مليون و600 ألف درهم لتنفيذ مشاريع حملة الأضحى داخل الدولة والمتمثلة في توزيع لحوم الأضاحي للمستفيدين منها من الأسر المتعففة والأفراد المسجلين بمراكز الهيئة العشرة في أنحاء الإمارات.

جدير بالذكر أن مشاريع الحملة الإنسانية الأخرى تغطي احتياجات 183 ألفاً و419 مستفيدا حول العالم.