ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في جنوب الفيليبين إلى 51 جريحا

أعلنت الشرطة الفيليبينية "ارتفاع عدد الضحايا في الزلزال جنوب الفيليبين إلى 51 جريحًا".
وكان قد أفاد مركز رصد الزلازل في الفيليبين بأنّ "شدّة الزلزال بلغت 5,8 درجات. وقد ضرب الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة ميندناو، وحدّد مركزه على عمق 11,8 كيلومترًا"، مبيّنًا "وقوع سبع هزات ارتداديّة على الأقل بعد الزلزال".
وذكر مكتب الدفاع المدني في المنطقة، أنّ "أربع بلدات مجاورة شعرت بالزلزال الّذي سبّب أضرارًا في منازل وكنيستين وفندق ومركز رياضي وجسر وسوق محلية".
أمّا قائد الشرطة في بلدة مدريد ولسون يوانيت، قلفت إلى أنّه "تمّ إخراج المرضى من مستشفى منطقة مدريد الّذي تشقّقت جدرانه الاسمنتية. كما انهار سقف مرآب قديم في المدينة، ما ألحق أضرارًا في آليتين لإطفاء الحرائق وثلاث سيارات".
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