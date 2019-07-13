حسن نصر الله: أي حرب جديدة مع إسرائيل ستؤدي إلى زوالها

اعداد محمد بشاري

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن المقاومة ما زالت أقوى من أي زمن مضى وتطورت وتقدمت، مؤكداً أن تطور القوة الصاروخية للمقاومة والصواريخ الدقيقة تثير مخاوف إسرائيل.

وأشار نصر الله في مقابلة تلفزيونية على قناة “المنار” إلى أن استمرار تخوف قادة إسرائيل من قوة المقاومة خاصة وأنهم لم يستطيعوا حتى الآن ترميم أثار هزيمة حرب تموز.

كما أكّد السيد نصر الله أن المقاومة قادرة على استهداف كل “اسرائيل” حتى ايلات، مضيفاً أن المقاومة قادرة على تدمير جميع مراكز “اسرائيل” الموجود نتانيا من الى اشدود بطول 70 كم وبعرض 20.

حرب تموز 2006

فبعد مرور حوالي 30 عاما على سجن بعض اللبنانيين (سمير القنطار) وبعد يأس المفاوضات غير المباشرة لإطلاق سراحه، قرر حزب الله أسر جنود إسرائيليين لتحرير بقية اللبنانيين وغيرهم من المعتقلات الإسرائيلية، وفي 12 يوليو 2006 شن حزب الله عملية الوعد الصادق، أدت إلى أسر جنود إسرائيليين، فردت القوات الإسرائيلية وأقتحمت الجدار الحدودي ودخلت إلي الأراضي اللبنانية فكان حزب الله مترصدا لللإسرائيليين وقصف الدبابتين، فقتل 8 جنود إسرائيليين، من بينهم إيهود غولدفاسر وإلداد ريغف الذين أسرا إلى لبنان دون الإبلاغ عن مصرعهما، وجرح أحدا.

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وفي اليوم التالي شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على جنوب لبنان مستهدفا محطات الكهرباء ومطار بيروت وشبكة من الجسور والطرق مما أدى إلى مقتل العشرات، كما انضمت قوات بحرية إسرائيلية للهجوم، واستدعى الجيش الإسرائيلي فرقة احتياط مؤلفة من ستة آلاف جندي لنشرها سريعا شمال إسرائيل. تحت تعليق إعادة الأسيرين إلى إسرائيل.

وفي نفس اليوم قام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه أن الجنديين الإسرائيليين تم ترحيلهما إلى مكان بعيد وأن العملية عملية فردية يتحمل مسؤوليتها الحزب وحده ولا علاقة للحكومة اللبنانية بها ؛ وفي نفس المؤتمر دعا حسن نصر الله الحكومة الإسرائيلية للتفاوض الغير مباشر لإتمام تبادل الأسرى وهددها بأن قوات حزب الله جاهزة للتصعيد إذا بادرت هي بالتصعيد ؛ وبعدها فرضت إسرائيل حصارا بحريا وجويا على لبنان.

خسائر فادحة لإسرائيل

وبحلول 13 أغسطس 2006 أطلق حزب الله نحو 3900 صاروخ على إسرائيل مما أسفر عن مقتل 44 مدنيا إسرائيليا و106 جندي بينهم 12 جنديا احتياطيا وإصابة نحو 1400 مدني.

كما ذكر تقرير آخر أن ما مجموعه 4428 صاروخا من حزب الله أصابت إسرائيل. من تلك 972 (23٪) سقطت داخل المناطق المبنية. كان عدد الصواريخ الأطول مدى (أكثر من 50 كيلومترا) حوالي 250 (أو 6 في المائة من المجموع). عانت إسرائيل من 53 حالة وفاة و250 إصابة خطيرة و2000 جريح بجراح طفيفة وتضرر مئات المباني.