النشرة: وزير البيئة بدأ جولة ميدانية في مدينة جزين

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ بدأ جولة ميدانية في ​مدينة جزين​، حيث عقد لقاء في سينما جزين، بدعوة من مؤسسة "ايلي رزق فوندايشن" حول إدارة النفايات ومعالجتها بطرق حديثة وتحويلها الى طاقة، شارك فيه نواب المدينة زياد الاسود وسليم الخوري وابراهيم عازار، والنائب السابق امل ابو زيد، ممثل النائب بهية الحريري ناصر حمود، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، ممثل "حزب الله" علي فتوني، وشخصيات وناشطين بيئيين وهيئات المجتمع المدني.

وشدد الوزير جريصاتي على اهمية التعاون بين الوزارة والادارة الرسمية وهيئات المجتمع المدني، فيما يتعلق بمعالجة ​مشكلة النفايات​ ونشر ثقافة التوعية حولها.

وكان الوزير جريصاتي قد استهل جولته في منطقة جزين، بزيارة حرش بكاسين، اكبر محمية طبيعية في لبنان، وبلقاء ايلي رزق، على أن يزور اتحاد بلديات جزين، ومكب هيئة القضاء في التيار الوطني الحر، ويعقد اجتماعا في بلدية جزين مع اصحاب معامل الحجر، وزيارة محمية اتحاد البلديات في عين مجدلين، ومحمية العماد ميشال عون في عرمتى ومرملة العيشية واتحاد جبل الريحان.