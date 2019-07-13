انتخاب هيئة قانونية جديدة للمجمع العام الرهباني المخلصي

التأم المجمع العام الرهباني المخلصي الـ89 في ​دير المخلص​ في جون، وانتخب آباء المجمع الهيئة القانونية الجديدة، فكانت النتيجة كالآتي: الأرشمندريت ​أنطوان ديب​ رئيسًا عامًّا، الأب مطانيوس حداد مدبّرًا أوّلًا ونائبًا عامًّا، الأب مكاريوس هيدموس مدبّرًا ثانيًا، الأب ​نداء إبراهيم​ مدبّرًا ثالثًا والأب جيلبير وردي مدبّرًا رابعًا.

ويتقبّل الرئيس العام والهيئة الجديدة التهاني في دير المخلص- جون ب​الشوف​ اليوم وغدًا من الحادية عشرة صباحًا حتّى السابعة مساءً.