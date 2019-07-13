انتخاب هيئة قانونية جديدة للمجمع العام الرهباني المخلصي

التأم المجمع العام الرهباني المخلصي الـ89 في دير المخلص في جون، وانتخب آباء المجمع الهيئة القانونية الجديدة، فكانت النتيجة كالآتي: الأرشمندريت أنطوان ديب رئيسًا عامًّا، الأب مطانيوس حداد مدبّرًا أوّلًا ونائبًا عامًّا، الأب مكاريوس هيدموس مدبّرًا ثانيًا، الأب نداء إبراهيم مدبّرًا ثالثًا والأب جيلبير وردي مدبّرًا رابعًا.
ويتقبّل الرئيس العام والهيئة الجديدة التهاني في دير المخلص- جون بالشوف اليوم وغدًا من الحادية عشرة صباحًا حتّى السابعة مساءً.
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