ذكرت الـLBC أن "أهالي ​جب جنين​ استيقظوا اليوم على فاجعة وفاة الشاب خالد جمال الصغير في سانتا ماريا - ​كولومبيا​". وبحسب المعلومات التي أوردتها صحف كولومبية، فإن خلافًا وقع بينه وبين افراد إحدى العصابات بسبب محاولتهم إجباره على بيع فندق تمتلكه والدته الكولومبية الأصل.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن من جب جنين في كولومبيا بعد خلاف وقع مع إحدى العصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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