لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول المقابلة التي أجريت مع الأمين العام ل​حزب الله​ السيّد ​حسن نصرالله​ مساء أمس، إلى أن "البعض قال رسائل متعددة، وآخرين قالوا تهديدات مبطّنة، وغيرهم قال توصيفًا لواقع الصراع في المنطقة. صحيح. شيءٌ من كل هذا، والمقصود واحد: ليس في المنطقة قوي بالمطلق ولا ضعيف بالمطلق، فالقوة لا تعني القدرة، والضعف لا يعني ​العجز​، ونحن مستعدّون، بأقوى وأبعد ممّا مضى".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: ليس في المنطقة قوي بالمطلق ولا ضعيف بالمطلق ومستعدون بأقوى وأبعد ممّا مضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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