تدابير سير بين 14 و16 تموز لمناسبة إقامة حفلات موسيقية ضمن مهرجانات صيدا الدولية

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "لمناسبة إقامة 3 حفلات موسيقيّة ضمن "​مهرجانات صيدا​ الدولية" قرب القلعة البحرية بتواريخ 14، 15 و16 تموز 2019، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتواريخ المذكورة، تدابير السير الآتية:

* منع مرور السير اعتبارًا من الساعة 16:00 لغاية الساعة 24:00 من ​جامع الزعتري​ حتّى المرفأ القديم (ميرة السمك) على المسلك الغربي، وتحويله نحو ​ساحة النجمة​ للمتجّهين جنوبًا.

* منع وقوف السيارات:

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- اعتبارًا من الساعة 12:00 لغاية الساعة 24:00 على المسلك الغربي، اعتبارًا من جامع الزعتري حتّى المرفأ القديم (ميرة السمك).

- اعتبارًا من الساعة 12:00 لغاية الساعة 24:00 من تاريخ 14 تموز 2019، على المسلك الشرقي اعتبارًا من ميرة السمك حتّى ساحة أكبر علم".

وأوضحت في بيان، أنّه "جرى تخصيص موقفي زيدان والبخور قرب ساحة النجمة لركن سيارات الوافدين إلى المهرجان"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".