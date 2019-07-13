هاشم: ما أنجزته لجنة المال قد لا يكون مثاليا لكنه أفضل مما بعثت به الحكومة

ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على أنّ "ما أنجزته لجنة المال النيابية قد لا يكون مثاليًّا، لكنّه أفضل ممّا بعثت به الحكومة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "ما يجري من محاولات للعودة إلى مشروع الحكومة يستدعي التصدّي له من الكتل النيابية، للحفاظ على ما أُنجز في إطار بعض من التوازي وإن كان لا يرضي الكثير من القطاعات، ولكن كانت النيّة التوازن بحدوده الدنيا".
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