ضبط كمية كبيرة من الدخان والسيكار وتوقيف المهربين في صيدا

ضبطت قوة من المديرية العامة في الجمارك في منطقة صيدا "بيك اب" اثناء تهريبه كمية كبيرة من الدخان والسيكار. وقد اوقف المهربون ويتم العمل على توقيف كامل الشبكة.
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