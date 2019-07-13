شرطة نيوزيلندا أعلنت نجاح أول عملية لإعادة شراء الأسلحة

أعلنت شرطة ​نيوزيلندا​ "نجاح أوّل عمليّة لإعادة شراء الأسلحة"، بعدما سلّم 169 شخصًا 224 سلاحًا ناريًّا محظورًا في مدينة ​كرايست تشيرتش​.

وكانت هذه أوّل عملّية لإعادة شراء الأسلحة ضمن 258 عمليّة من المقرّر تنظيمها حتّى نهاية العام الحالي، لتعويض أصحاب الأسلحة النصف آلية القويّة الّتي حظرتها السلطات مؤخّرًا في أعقاب الهجمات بالمدينة.

جاءت هذه العملية بعد أربعة أشهر من أسوأ حادث ​إطلاق نار​ في وقت السلم بنيوزيلندا، في هجوم أدّى إلى مقتل 51 شخصًا وإصابة العشرات في مسجدين بالمدينة.

يُذكر أنّ البرلمان كان قد وافق في نيسان الماضي، على قانون يمثّل أوّل تعديل جوهري لقوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوًا ورفض عضو واحد. وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية والأجزاء الّتي يمكن أن تحوّل الأسلحة النارية إلى نصف آلية، وخزنات الأسلحة الّتي تتجاوز قدرة معيّنة وبعض البنادق.