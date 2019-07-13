سلطات بنما تحذف 59 سفينة تنتهك العقوبات والقوانين الدولية من سجلاتها

كشف مصدران مطلعان، لوكالة "رويترز"، أنّ "رئيس بنما السابق خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، من سجلات البلاد، بعدما أعادت الولايات المتحدة الأميركية في عام 2018 فرض العقوبات على إيران"، وذلك بعد حذف حوالي 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية.
وأوضح المصدران أنّ "معظم تلك السفن كان مملوكًُا لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنّها شملت أيضًا سفنًا على صلة بتسليم نفط لسوريا".
كانت الناقلة العملاقة (جريس 1) قد أبحرت إلى جبل طارق في مطلع تموز، حيث احتجزتها البحرية البريطانية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات على سوريا. وذكرت السلطات في جبل طارق أنّ الناقلة كانت محمّلة بكامل طاقتها بخام يشتبه في أنّه كان في طريقه إلى مصفاة بانياس السورية.
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