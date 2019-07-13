أكّد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن "ترشيح ابنه إدواردو سفيرًا لبلاده في الولايات المتحدة ليس من قبيل المحسوبية، وإنه لم يكن سيرشحه إذا كان هذا هو الحال"، مشيرًا إلى أن "الأمر لا يتعلق بي، إنه يرجع إلى قبول ابني به، ثم يخضع بعد ذلك لموافقة مجلس الشيوخ. من تريدون أن أضعه في هذا المنصب؟ سيلسو أموريم؟".
ولفت بذلك إلى "السياسي المخضرم الذي شغل مناصب في حكومات الرؤساء السابقين إيتامار فرانكو، ولويس ايناسيو لولا دا سيلفا، وديلما روسيف".
وكان بولسونارو قد صرح يوم الخميس بأنه يفكر في ترشيح ابنه، وهو عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي عن ريو دي جانيرو، لمنصب السفير في واشنطن.
وحظّرت المحكمة العليا عام 2008 المحسوبية أو "محاباة الأقارب" في التعيينات للوظائف الحكومية. ولكن هيئة بالمحكمة العليا قضت العام الماضي إن هذا الحظر لا يسري على التعيينات السياسية.
كما أن تحقيقات مبدئية لدراسة قانونية داخلية أجراها مكتب الرئيس أظهرت أن تعيينات المناصب العليا مثل منصب السفير لا تمثل محسوبية.
ويتوجب على لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البرازيلي أن توافق في بادئ الأمر على ترشيح ادواردو لهذا المنصب قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للتصديق عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرازيل: ترشيح ابني إدواردو سفيرا للبلاد في أميركا ليس من قبيل المحسوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.