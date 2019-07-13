ترامب يبحث مع رئيس غواتيمالا بقضية الهجرة في "البيت الأبيض" الإثنين

أعلن "البيت الأبيض" أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي مع رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، في "البيت الأبيض" يوم الإثنين، لإجراء محادثات بشأن الهجرة والأمن.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر حكومية من البلدين، أنّ "موراليس سيوقّع اتفاقية مع ترامب الإثنين، تُعلن غواتيمالا مقصدًا آمنًا للساعين للحصول على حقّ اللجوء".
وكان قد لفت ترامب الشهر الماضي، إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية وغواتيمالا على وشك التوصل إلى "اتفاقية بلد ثالث آمن"، في إطار جهوده للحدّ من الهجرة المتّجهة للولايات المتحدة من أميركا الوسطى.
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