"الناتو" أعلن مقتل جندي أميركي في أفغانستان

أعلن "​حلف شمال الأطلسي​ - ​الناتو​"، "مقتل جندي أميركي، يخدم ضمن بعثته العسكرية في ​أفغانستان​". ويوجد في أفغانستان 14 ألف جندي أميركي، يقدّمون الدعم للقوات المحلية في قتالها ضدّ "​حركة طالبان​" الّتي تسيطر الآن على ما يقرب من نصف البلاد، وأيضًا ضد تنظيم "داعش".

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