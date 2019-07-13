سلاح الجو التركي دمّر بغارة جوية مواقع لـ"بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "سلاح الجو التركي شنّ غارة ضدّ منظمة"بي كا كا" في منطقتي هاكورك وآواشین-باسیان شمالي ​العراق​، بالتوازي مع عمليّة "المخلب" المستمرّة في المنطقة". وأوضحت في بيان، أنّ "الغارة الجوية أدّت إلى تدمير مخابئ وتحصينات وأسلحة تابعة للمنظمة". وفي 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ "عملية المخلب" في منطقة هاكورك، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر ​الإرهاب​ الّذي يهدّد البلاد.

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