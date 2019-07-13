كنعان رفع تقريره النهائي حول مشروع الموازنة كما أقرته لجنة المال لبري

رفع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​، مساء امس، الى رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ تقريره النهائي حول مشروع موازنة العام 2019، كما اقرته لجنة المال والموازنة.

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