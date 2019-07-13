مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تصل إلى بغداد في زيارة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد – (أ ش أ):

وصلت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وأفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية أن موجيريني ستلتقي بعدد من المسؤولين العراقيين لبحث الأوضاع في العراق خاصة والمنطقة عامة. مشيرة إلى أن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم سيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة، بعد اللقاء الثنائي مع موجيريني.