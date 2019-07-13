إصابة 4 أشخاص في معركة بالأسلحة الخرطوش في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
أصيب 4 مواطنين بطلقات خرطوش، في مشاجرة نشبت اليوم السبت، بين الجيران، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بمركز جرجا، بسوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة بناحية "الخلافية" دائرة المركز.
تبين من التحريات نشوب مشاجرة بين كلًا من "إسلام. ج" 32 عاما عامل مصاباً برش خرطوش بالذراع الأيمن، "مؤمن. ي" 53 عاما مزارع، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس "طرف أول"، و"إبراهيم. ي" 42 عاما سائق، مصاباً بكدمة باليد اليمني "طرف ثان".
فيما أصيب "أحمد. أ" 46 سنة، خلال مروره بالصدفة، "لا ينتمي للطرفين، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة كل من المتهم الثاني والثالث بندقية خرطوش.
حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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