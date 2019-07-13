وزير القوى العاملة يشهد إعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

يشهد وزير القوى العاملة، اليوم السبت ، بمقر النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالدول العربية والأفريقية والأوروبية والأسيوية، بحضور 20 نقابة عامة بقطاع الغزل والنسيج على المستوى العالمي.

وبحسب بيان اليوم، قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إنه من المقرر ـن يتم خلال هذا التجمع النقابي إعلان مقر رئيسي "للاتحاد"، وعن هيكله التنظيمي، ودستور أو لائحة تنظم عمل الاتحاد الدولي الجديد الذي سيدافع عن حقوق العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي حول العالم، وكذلك السعي نحو تنميته وتطويره ليكون عجلة أساسية من عجلات التنمية والتقدم الاقتصادي والإنتاج.

وأوضح إبراهيم، أنه من المقرر أن يعرض في الجلسة الافتتاحية تجربة مصر الفريدة في كيفية إعادة تطوير صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى والتي يتبناها شخصيا الرئيس عبد الفتاح السيسي.