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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد عبدالناصر:
قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه جرى تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية ( التوك توك – التروسيكل – عربات الكارو)، وذلك في إطار القضاء على المظاهر العشوائية ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة.
وقال رئيس الجهاز: سيتم تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 3000جنيه لكل مركبة (توك توك - تروسيكل- عربة كارو) يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً للقانون، وذلك للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة بشكل دوري لمنع سير المركبات المذكورة، وكذا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة حتى الانتهاء من آخر مخالفة، في إطار النهوض بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جهاز 15 مايو: منع سير المركبات الثلاثية بالمدينة وغرامة 3000 جنيه للمخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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