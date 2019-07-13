نجل الرئيس البرازيلي يدافع عن احتمال تعيينه سفيرًا بواشنطن

دافع النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو عن احتمال تعيينه سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة الأمريكية، مثمنا عمله التشريعي المرتبط بالمسائل الدبلوماسية وخبراته في الولايات المتحدة عندما كان شابا.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن النائب البرازيليقوله "أنا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب"، مضيفا أن وزير الخارجية إرنستو أروجو عبر له عن دعمه بشأن تعيينه على رأس أهم بعثة دبلوماسية برازيلية.
كان الرئيس البرازيلي قد صرح في وقت سابق بأن ترشيح ابنه إدواردو سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة ليس من قبيل المحسوبية، وأضاف أنه ما كان سيعينه لو كان الأمر على ذلك الحال.
ولابد أن توافق لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على ترشيح ادواردو لهذا المنصب، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للتصديق عليه.
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