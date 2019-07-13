الإمارات تزود مستشفى في اليمن بـ655 إسطوانة أوكسجين

زودت دولة الإمارات العربية المتحدة، مستشفى النصر العام بمحافظة الضالع، بـ 295 إسطوانة أوكسجين للمرة الثالثة خلال العام الحالى، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أشرف على تسليم إسطوانات الأوكسجين "الهلال الأحمر الاماراتى" ووكيل

المحافظة نبيل العفيف الذى عبر عن شكره لدولة الإمارات على اهتمامها بدعم المستشفى كونه الوحيد فى الضالع الذى يستقبل المرضى والجرحى من كل مديريات المحافظة.

من جانبه ثمّن نائب مدير مستشفى النصر الدكتور محمد على، هذا الدعم السخى والمستمر من قبل دولة الإمارات.

كانت الإمارات زودت المستشفى بـ 180 إسطوانة كدفعة أولى، تبعتها بدفعة ثانية شملت 180 إسطوانة ثم الدفعة الثالثة 295 إسطوانة ليصل العدد الإجمالى إلى 655 إسطوانة حتى الآن.