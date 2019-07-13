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13 قتيلًا حصيلة فض حصار على فندق جنوب الصومال

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أنهت قوات الأمن الصومالية، اليوم السبت، هجومًا شنه، خلال الليل، مقاتلون من "حركة الشباب المتشددة" على فندق

بمدينة كيسمايو الساحلية، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13
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قتيلا.

ومن كيسمايو، قال رائد الشرطة محمد عبدي لرويترز: "العملية انتهت. حتى الآن نعرف أن 13 شخصًا ماتوا. تم إنقاذ كثيرين. والمهاجمون الأربعة قتلوا بالرصاص".

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