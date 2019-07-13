13 قتيلًا حصيلة فض حصار على فندق جنوب الصومال

أنهت قوات الأمن الصومالية، اليوم السبت، هجومًا شنه، خلال الليل، مقاتلون من "حركة الشباب المتشددة" على فندقبمدينة كيسمايو الساحلية، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13
ومن كيسمايو، قال رائد الشرطة محمد عبدي لرويترز: "العملية انتهت. حتى الآن نعرف أن 13 شخصًا ماتوا. تم إنقاذ كثيرين. والمهاجمون الأربعة قتلوا بالرصاص".
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