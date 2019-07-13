13 قتيلًا حصيلة فض حصار على فندق جنوب الصومال

أنهت قوات الأمن الصومالية، اليوم السبت، هجومًا شنه، خلال الليل، مقاتلون من "حركة الشباب المتشددة" على فندق

بمدينة كيسمايو الساحلية، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13قتيلا.

ومن كيسمايو، قال رائد الشرطة محمد عبدي لرويترز: "العملية انتهت. حتى الآن نعرف أن 13 شخصًا ماتوا. تم إنقاذ كثيرين. والمهاجمون الأربعة قتلوا بالرصاص".