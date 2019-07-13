دول عربية تؤيد الصين في مكافحة الإرهاب بإقليم شينغيانغ

كتبت 35 دولة، بينها دول عربية، رسالة إلى الأمم المتحدة، تقول فيها إنها تؤيد سياسة الصين في إقليم شينغيانغ الواقع في غرب البلاد.
وجاء في الرسالة: "في مواجهة التحدي الخطير المتمثل في الإرهاب والتطرف اتخذت الصين سلسلة من إجراءات مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، من بينها إقامة مراكز التعليم المهني والتدريب".
وأضافت الرسالة أن الأمن عاد إلى إقليم شينغيانغ وأنهناك حفاظا على حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص من جميع الجماعات العرقية في الإقليم.
وأشارت إلى أنه لم يقع هجوم إرهابي واحد منذ 3 سنوات، وأن الناس لديهم إحساس أقوى بالسعادة والإنجاز والأمن.
وأشادت الرسالة بإنجازات الصين الملحوظة في مجال حقوق الإنسان.
وإلى جانب السعودية وروسيا وقع الرسالة سفراء دول إفريقية
يشار إلى أن منظمات دولية وجهت في وقت سابق اتهامات للصين باحتجاز مليون مسلم من أبناء قومية الأويغور بإقليم شينغيانغ.
وتنفي بكين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة، وقال، سو تشين، سفير الصين في مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة في ختام دورة للمجلس استمرت 3 أسابيع، إن بلاده تقدر بشدة الدعم الذي تلقته من الدول الموقعة على الرسالة.
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