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دول عربية تؤيد الصين في مكافحة الإرهاب بإقليم شينغيانغ

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كتبت 35 دولة، بينها دول عربية، رسالة إلى الأمم المتحدة، تقول فيها إنها تؤيد سياسة الصين في إقليم شينغيانغ الواقع في غرب البلاد.

وجاء في الرسالة: "في مواجهة التحدي الخطير المتمثل في الإرهاب والتطرف اتخذت الصين سلسلة من إجراءات مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، من بينها إقامة مراكز التعليم المهني والتدريب".

وأضافت الرسالة أن الأمن عاد إلى إقليم شينغيانغ وأن

هناك حفاظا على حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص من جميع الجماعات العرقية في الإقليم.

وأشارت إلى أنه لم يقع هجوم إرهابي واحد منذ 3 سنوات، وأن الناس لديهم إحساس أقوى بالسعادة والإنجاز والأمن.

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وأشادت الرسالة بإنجازات الصين الملحوظة في مجال حقوق الإنسان.

وإلى جانب وروسيا وقع الرسالة سفراء دول إفريقية

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كثيرة، وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وروسيا البيضاء وميانمار والفلبين وسوريا وباكستان وسلطنة عمان والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

يشار إلى أن منظمات دولية وجهت في وقت سابق اتهامات للصين باحتجاز مليون مسلم من أبناء قومية الأويغور بإقليم شينغيانغ.

وتنفي بكين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة، وقال، سو تشين، سفير الصين في مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة في ختام دورة للمجلس استمرت 3 أسابيع، إن بلاده تقدر بشدة الدعم الذي تلقته من الدول الموقعة على الرسالة.

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