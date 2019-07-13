انتهاء حصار فندق في جنوب الصومال والحصيلة 12 قتيلا

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أنهت قوات الأمن الصومالية، السبت، هجوما شنه، خلال الليل، مقاتلون من حركة الشباب المتشددة على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا.
ومن كيسمايو، قال رائد الشرطة محمد عبدي لرويترز: “العملية انتهت. حتى الآن نعرف أن 13 شخصا ماتوا. تم إنقاذ كثيرين. والمهاجمون الأربعة قتلوا بالرصاص”.
وكان أفراد من تلك الجماعة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، اقتحموا الفندق، بعد استهدافه بسيارة ملغومة، الجمعة، في الوقت الذي كان فيه شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة.
المصدر وكالات
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