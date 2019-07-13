كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في مطار لينكولن بسبب حريق في أحد محركاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة للكشف عن الرادار طويلة المدى تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز بوينج إي-3 سينتري، اضطراريًا، في مطار لينكولن، بولاية نبراسكا بسبب حريق في أحد محركاتها.

وفقا لمحطة تلفزيون KOLN، اشتعلت في الطائرة النيران أثناء الطيران، يوم الخميس، مما اضطرها للقيام بهبوط اضطراري.

وحسب المحطة التلفزيونية، أقلعت الطائرة من أوكلاهوما على متنها ستة أشخاص. وبعد هبوط الطائرة تم إجلاء جميع الركاب بأمان باستخدام زلاقة. ولم يصب أي منهم في الحادث.

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وقال رئيس خدمة الإطفاء المحلية، سكوت أوساندر، إنه تم السيطرة على الحريق، حيث تباطأت الطائرة أثناء الهبوط.

وأضاف، أنه من الصعب عادة اكتشاف حرائق المحرك بسبب السرعة العالية والظروف الجوية.

الطائرة، حاليًا، قيد الإصلاح ويحرسها أفراد مسلحون. ومن المتوقع أن يتم سحبها إلى منطقة مئزر بعد الانتهاء من عمليات الصيانة.