مقتل عضو في الخدمة الأمريكية بأفغانستان

ولم يعط مزيدًا من التفاصيل وحجب اسم عضو الخدمة حتى يتم إبلاغ أقرب الأقرباء.

ويرتفع عدد الوفيات بين أفراد الخدمة الأمريكية في أفغانستان إلى سبعة على الأقل في عام 2019.

يوجد حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون في أفغانستان كجزء من مهمة الناتو بقيادة الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. وتقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإسلامية المتشددة.

قالت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير الماضي: "أن عدد قياسي من القتلى بلغ 3804 مدنيًا أفغانيًا قتلوا العام الماضي بسبب تصعيد الهجمات الجوية التي تشنها القوات التي تقودها الولايات المتحدة والمزيد من التفجيرات الانتحارية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تأمين تسوية سياسية مع طالبان لإنهاء الحرب التي استمرت 18 عامًا في أفغانستان. ومن جانبها تطالب طالبان بانسحاب كامل للقوة الأجنبية قبل الدخول في اتفاق سلام رسمي.

