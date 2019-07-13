كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: المليشيا تُصفي أحد قياداتها بعمران وتنهب ممتلكاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي على تصفية أحد قياداتها في محافظة عمران ونهبت ممتلكاته.

وكشفت مصادر محلية في مديرية القفلة التابعة لمحافظة عمران شمال اليمن عن مقتل قيادي حوثي من أبناء المديرية، ونهب ممتلكاته الشخصية بالقرب من نقطة أمنية تابعة للميليشيات.

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وقالت المصادر: إن القيادي الحوثي سلطان الوروري قتل، الأربعاء، في منطقة الظهار بالقرب من نقطة تابعة للانقلابيين، كما نُهبت سيارته نوع «طقم» وسلاحه الشخصي (كلاشنكوف) وخنجره المسمى ب«الجنبية».

وتشير أصابع الاتهام إلى «الأمن الوقائي التابع للحوثيين»، حيث جرت عملية القتل بالقرب من إحدى النقاط التي يديرها في مديرية القفلة، لافتة إلى خلافات حدثت بينه وبين بعض قيادة الميليشيات في المنطقة، وفق المصادر.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة الخلافات التي ظهرت في صفوف قيادات الانقلابيين، وبخاصة في الفترة القليلة الماضية، ومحاولة تصفية خصومهم، إضافة إلى وجود صراع حول النفوذ والمال بين القيادات الحوثية في مناطق سيطرتها.