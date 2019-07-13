كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 22 شخصا بألغام الحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت ألغام ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بمقتل 22مواطن في الحديدة وإصابة العشرات بجروح متنوعة .

وذكرت مصادر، أن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في قرية "المسنئ" بمحافظة الحديدة تسببت بمقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات بجروح متنوعة.

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كما أضاف مراسل العربية أن الميليشيا عمدت أيضا إلى زرع الألغام الفردية في منازل المواطنين، وكذلك الألغام المضادة للدروع في كل مكان، حتى في المقبرة.

يشار إلى أن الميليشيات كانت قد جعلت من قرية المسنئ منطقة عسكرية محظورة.