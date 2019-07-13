كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي تركي يكشف "كيف ومتى" سيرحل أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الكاتب التركي المخضرم، حسن جمال، أنه يتوجب على المعارضة التركية الاجتماع على منصة مشتركة بحلول الخريف القادم وإصدار إعلان ديمقراطي كي يرحل الرئيس رجب طيب أردوغان عن الحكم.

وبحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية، أوضح جمال في مقاله بعنوان "كيف سيرحل أردوغان" أن البساط بدأ يُسحب من تحت أردوغان بسرعة عقب فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى خلال الانتخابات التي أقيمت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.

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وأضاف جمال أن "المؤشرات التي تظهرها جبهتا المعارضة والسلطة تدل على قرب رحيل أردوغان، وأنه لم يعد أمامه سوى توديع منصبه في إطار القواعد الديمقراطية".

ودعا جمال في مقاله المعارضة إلى الاتحاد على منصة مشتركة واتباع استراتيجية أكرم إمام أوغلو للإطاحة بأردوغان قائلاً: "على أحزاب المعارضة الالتقاء على منصة مشتركة بحلول الخريف وإصدار بيان ديمقراطي للرأي العام دون الخوض في مزيد من الكلام، وعليهم اتباع استراتيجية إمام أوغلو في هذا الأمر وتجنب الضجيج والصخب. عليهم أن يتجنبوا تماماً اللغة العدائية والاستقطابية".

وأضاف الكاتب المعروف حسن جمال: "أرى أن اتباع المعارضة لهذا النهج سيفتح الطريق أمام رحيل أردوغان بكل يسر وسهولة. أولى خطوات تحقيق هذا الأمر هي إصدار أحزاب المعارضة الخمسة (الشعب الجمهوري والخير والسعادة والشعوب الديمقراطي وحزب غول وباباجان) بيان الديمقراطية في الخريف القادم وإطلاقهم نقاشات حول تأسيس نظام دستوري جديد بمرجعية برلمانية(...)".