كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرو هونج كونج يستهدفون التجار الصينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع نشطاء من هونج كونج للاحتجاج على تجار صينيين من البر الرئيسي في بلدة قريبة من الحدود اليوم السبت سعيًا إلى تحويل الطاقة من مظاهرات ضخمة ضد مشروع قانون تسليم المجرمين إلى مشكلة أخرى يقولون إن الحكومة أسيء إدارتها.

ويعد الاحتجاج المخطط له في شيونج شوي هو الاحدث في سلسلة من المظاهرات التي اجتاحت المستعمرة البريطانية السابقة لأكثر من شهر، مما أشعل أكبر أزمة سياسية منذ أن استعادت الصين السيطرة على الإقليم في عام 1997.

وشارك الملايين من الناس في احتجاجات الشوارع، حيث اقتحم المئات السلطة التشريعية في الأول من يوليو، ضد مشروع قانون تسليم المجرمين الموقوف الآن والذي كان سيسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائيًا في هونغ كونغ إلى الصين لمحاكمتهم.

ويرى النقاد أن مشروع القانون يشكل تهديدًا لسيادة القانون في هونغ كونغ. وعلقت الرئيسة التنفيذية "كاري لام" مشروع القانون الشهر الماضي في مواجهة المعارضة وقال هذا الأسبوع إنه "ميت"، لكن المعارضين يقولون: "إنهم لن يقبلوا بأي شيء سوى الانسحاب الرسمي".

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وقعت معظم الاحتجاجات في المنطقة التجارية المركزية في هونغ كونغ وحولها، ولكن المتظاهرين في الآونة الأخيرة حولوا أنظارهم إلى أجزاء من الإقليم شهدت نشاطًا سياسيًا أقل. كما سعت إلى توسيع نطاق الدعم للحركة من خلال التركيز على قضايا أضيق وأكثر محلية.

في يوم السبت الماضي، تظاهر ما يقرب من 2000 شخص في حي توين مون السكني احتجاجًا على نساء من البر الرئيسي في منتصف العمر اتهموه بالغناء والرقص بأغاني البوب في ماندارين، والتي اعتبرها العديد من السكان المحليين مصدر إزعاج.

ونظم عشرات الآلاف من المحتجين مسيرة مناهضة لتسليم المجرمين في اليوم التالي من خلال واحدة من أكثر مناطق التسوق السياحية شعبية في كولون، حيث حاولوا الفوز بدعم من السياح الصينيين من البر الرئيسي.

ويخطط المتظاهرون المناهضون لتسليم المجرمين في مظاهرة أخرى يوم الأحد في بلدة شا تين، فيما يسمى بالأقاليم الجديدة بين جزيرة هونغ كونغ والحدود مع الصين.

