كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جندي أمريكي في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي، أن أحد أفراد الخدمة الأمريكية "قُتل أثناء القتال" في أفغانستان لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى حول هوية الجندي أو الظروف المحيطة بوفاته.

في مقابلة عبر الهاتف، صرح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد ان الجماعة المتشددة كانت وراء عملية القتل اليوم السبت، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

وقد أجرى مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد محادثات مع طالبان في الأسابيع الأخيرة لمحاولة التفاوض لإنهاء الحرب في أفغانستان. بدأ الصراع الحالي في عام 2001 مع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لإسقاط طالبان وتعقب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

تعد هذه أطول حرب في أمريكا، بعد ما يقرب من 18 عامًا، حيث توفي أكثر من 2400 جندي امريكي.

بشكل منفصل، أعلنت جماعة الدولة الإسلامية في أفغانستان عن هجوم انتحاري يوم الجمعة أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

