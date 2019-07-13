كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تواصل تلقي مكونات نظام الدفاع الجوي الروسية S-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرت تركيا في تلقي مكونات نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع لليوم الثاني علي التوالي، على الرغم من تحذيرات واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على الدولة العضو في الناتو.

وغردت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت عبر حسابها علي تويتر عن هبوط طائرة شحن روسية رابعة في قاعدة مورتد الجوية بالقرب من العاصمة أنقرة. وكانت قد أعلنت الوزارة يوم الجمعة أن التسليم الذي طال انتظاره لمكونات S-400 قد بدأ.

وقد حذرت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا من فرض عقوبات اقتصادية وطرد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة الشبح طراز إف 35 إذا لم تتخلى أنقرة عن شراء S-400. ورفضت تركيا الرضوخ للضغوط الأمريكية، قائلة إن شرائها الدفاعي هو مسألة سيادة وطنية.

ولم ترد الإدارة الأمريكية حتي الان بشأن كيفية الرد على التسليم.

