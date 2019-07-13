كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصر الله: العقوبات الأمريكية تسئ للدولة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن العقوبات الأمريكية ضد اثنين من المشرعين من جماعته تشكل مخالفة لمؤسسات الدولة اللبنانية التي ستحتاج إلى الدفاع عن نفسها.

لأول مرة، تستهدف وزارة الخزانة الأمريكية نواب حزب الله الحاليين، قائلين إنهم يشتبهون في استخدام مواقعهم لتعزيز أهداف الجماعة المدعومة من إيران وتعزيز "الأنشطة الخبيثة" في طهران.

وصرح نصر الله، في وقت متأخر يوم الجمعة، ان مثل هذه التكتيكات لن تؤثر علي المجموعة، لأن حزب الله "قوة كبيرة" تمثل شرائح كبيرة من المجتمع ولديها مسؤولين منتخبين يتمتعون بشعبية واسعة، مضيفا ان مجموعته "مصدر رئيسي لقوة لبنان"، وان العقوبات ستزيد فقط من مرونة المجموعة.

