طقس السبت.. جو حار مع سحب كثيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار شيئا ما إلى حار بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، إضافة إلى جنوب وداخل البلاد.

كما ستظهر سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، حيث يحتمل أن تكون مرفوقة بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و22 درجة بكل من المرتفعات وشمال ووسط البلاد، وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 23 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و30 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و28 درجة جوار السواحل، وما بين 28 و34 درجة بالمرتفعات وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 33 و38 درجة بالسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و42 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 42 و45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان ما بين العرائش والصويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.