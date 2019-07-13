شركتان مغربية وصينية توقعان اتفاقا لتشييد مشروع للطاقة الكهرومائية بقيمة 300 مليون دولار

وقعت الشركتان المغربية “بلاتينيوم باور”، والصينية “CFHEC” للهندسة، يوم الأربعاء الماضي، في بكين، اتفاقية شراكة لتشييد مشروع للطاقة الكهرومائية بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، الشركة الصينية قررت الانخراط في السوق المغربية بعد وجودها في المغرب، حيث انخرطت في مشروع “طنجة تيك”.

والغرض من إبرام اتفاقية الشراكة بين المجموعتين الصينية، والمغربية الموجودة في الدارالبيضاء، تعزيز قدرات الشركة الصينية، ومواردها وأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية، بحسب إفادة مسؤولين في الشركة.

مشروع الشركتان يتعلق بتمويل، وبناء مصنع للطاقة الكهرومائية بقوة 108 ميجاوات.

وتقول الشركتان، في بلاغ لهما، عقب ندوة صحافية في بكين، إن الطاقة المتجددة، بشكل عام، والطاقة المائية، على وجه الخصوص، تشكل حلاً مستدامًا وتنافسيًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في القارة الإفريقية” .

والشركة المغربية “بلاتينيوم باور” شركة مقرها المغرب، مملوكة لصندوق الاستثمار الأمريكي “بروكستون بارتنرز”، وهي متخصصة في تطوير، وتمويل وبناء مشاريع الطاقة المتجددة، ولم يُعلن مسؤولو الشركات المدينة التي ستحضن المشروع، مكتفين بالقول إن المشروع سيكون في مدينة “وسط المغرب”.