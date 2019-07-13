العثماني لترانسبرانسي: مكافحة الفساد تتطلب عملا جماعيا والإرادة وحدها لا تكفي

خلال استقباله أمس الجمعة، لأحمد البرنوصي، الكاتب العام لجمعية ترانسبرانسي المغرب، ونائبه عبد الصمد صدوق، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن إرادة الحكومة القوية للمضي قدما في تحقيق التقدم المطلوب في ورش مكافحة الفساد بشتى أنواعه.

وأوضح العثماني أن “الإرادة وحدها لا تكتفي، بل لابد من عمل مشترك قائم على التعاون وتنسيق المجهودات كل من جانبه”.

واعتبر رئيس الحكومة أن تحقيق أي تقدم في ورش مكافحة الفساد، يحتاج إلى تظافر جهود المؤسسات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني وكذا جهود المواطنين والقطاع الخاص.

واستعرض رئيس الحكومة عددا من الإصلاحات الجارية والقوانين التي خرجت إلى الوجود أو تلك التي تنتظر المصادقة من لدن البرلمان أو تلك التي توجد في طور الإعداد، من مثل تعديل القانون الجنائي أو قانون تخليق الحياة العامة والحياة الاقتصادية أو قانون حماية المبلغين.

وأكد على ضرورة مواجهة مختلف العوائق والصعوبات التي تحول دون تحقيق التحسن المطلوب، “بحكم أن الفساد يستوجب الاشتغال المستمر، دون السقوط في منطق التهويل أو التهوين”، يضيف رئيس الحكومة.