الصومال: 12 قتيلا على الأقل في هجوم حركة الشباب على فندق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 12 شخصا، على الأقل، وأصيب نحو 30 آرخين، في هجوم شنه عناصر حركة الشباب على فندق في مدينة كيسمايو الساحلية جنوبي الصومال، وانتهى صباح اليوم السبت.

وقال المسؤول الأمني المحلي، عبد الوالي محمد، إن قوات الأمن باتت تسيطر على فندق "المدينة" في كيسمايو.

وتحدث عن وجود "جرحى وجثث قتلى مبعثرة في الفندق، لكن ليس لدينا حصيلة دقيقة. حتى الآن أكدنا سقوط 12 قتيلا، وأكثر من ثلاثين جريحا".

وكان قد بدأ الهجوم مساء الجمعة عندما انفجرت آلية مفخخة عند مدخل فندق "المدينة" المزدحم في وسط كيسمايو، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

واقتحم مسلحون بعد ذلك الفندق، وخاضوا مواجهات مع قوات الأمن في داخله. واتبعت حركة الشباب التي تبنت الهجوم خطة تلجأ إليها عادة في هجماتها في العاصمة مقديشو.

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وقال محمد "نعتقد أن أربعة رجال مسلحين شاركوا في الهجوم، وحصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع".

وذكر شهود عيان أن الفندق دمر إلى حد كبير في الانفجار والرصاص. وقال أحدهم إن "المبنى مدمر بالكامل. هناك جثث قتلى وكذلك جرحى تم انتشالهم في الداخل وقوات الأمن تطوق المنطقة".

وأضاف أن "المهاجمين كانوا يرتدون بزات للشرطة الصومالية، وحاليا نقوم بنقل جثثهم إلى خارج الفندق".

وقالت مصادر محلية عديدة إن الفندق كان يضم عددا من رجال الأعمال والسياسيين الذين حضروا إلى المدينة للإعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في منطقة جوبالاند التي تتمتع بشبه استقلال، في نهاية آب/ أغسطس المقبل.