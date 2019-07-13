يوفنتوس يتعاقد مع لاعب من أصول تونسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي قام بإبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة اليوفي ضم اللاعب الشاب حمزة رافيا، من نادي أولمبيك ليون بعقد مدته 3 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم رابع.

وكشفت أن رافيا (20 عاما) قام قبل انتقاله إلى اليوفي، بتوقيع أول عقد احترافي مع ناديه الفرنسي، ليحقق أولمبيك ليون، استفادة مادية من انتقال اللاعب الشاب إلى السيدة العجوز.

ولفتت إلى أن حمزة رافيا الذي ينحدر من أصول تونسية انضم لصفوف ناشئي ليون منذ بلوغه 10 أعوام.

وأشارت إلى أن مسؤولي يوفنتوس يخططون لإشراك اللاعب تدريجيا في المباريات مع الفريق الرديف بالنادي والذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.