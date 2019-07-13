غريزمان يعلق على انتقاله إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، المنضم حديثا إلى صفوف برشلونة الإسباني لمدة 5 مواسم، عبر فيديو نشره الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "قد حان الوقت لتقبّل مصير جديد".

وأضاف غريزمان خلال الفيديو "لقد علمني والدي منذ الصغر، أن القطارات لا تمر مرة واحدة فقط، لقد حان الوقت لتقبّل مصير جديد".

وأضاف المهاجم الفرنسي "في النهاية ستتحد طرقنا، سأدافع عن قميص البارسا بكل جهد والتزام.. هذه هي لحظتنا وهذا هو طريقنا".

ودفع البلوغرانا، أمس الجمعة، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد أتلتيكو مدريد مع اللاعب الفرنسي، الذي سيسافر إلى مدينة برشلونة، اليوم السبت.

وبهذه الصفقة، أصبح غريزمان في المركز الخامس، بين أغلى 10 لاعبين في التاريخ.