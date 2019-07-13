الولايات المتحدة تصدر الأسلحة لتايوان.. الصين تتحرك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الصين أمس، الجمعة، عزمها فرض عقوبات على شركات أميركية، إثر بيعها أسلحة إلى تايوان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، إن بلاده ستفرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب بيع أسلحة إلى تايوان، دون مزيد من التفاصيل، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
والثلاثاء، صادقت الخارجية الأمريكية، على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار.
وبناء على المصادقة، بات بإمكان تايوان شراء 108 دبابة أمريكية من طراز "M1A2T" و250 صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات.
وتعد الولايات المتحدة المُورِّد الرئيسي للأسلحة الدفاعية لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.
وبالنسبة لبكين، تعد تايوان قضية محورية، إذ ترفض أية محاولات لأنصار سلخ الجزيرة عن الصين، وتؤكد أنها لن تتوانى عن حماية أمنها الإقليمي وسيادتها، وإذا لزم الأمر ستخضعها تحت سيطرتها بالقوة.
وتنخرط الصين في حرب تجارية مع الولايات المتحدة منذ آذار/ مارس 2018، ولم تتوصل لحل حتى الآن، رغم إجراء عدة جولات من المفاوضات.
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