طمرة: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة لشابين تعرضا للطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان من مدينة طمرة، صباح اليوم السبت، بإصابات خطيرة ومتوسطة، جراء تعرضهما للطعن.

وجاء أن الشابين نقلا إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا من شاطئ الزيب وهما مصابان بجروح ناجمة عن طعن في الصدر والبطن.

وعلم أنه بعد تقديم الإسعافات الأولية لأحدهما، والذي وصفت إصابته بأنها خطيرة جدا، تم نقله إلى وحدة العلاج المكثف.

أما المصاب الثاني فقد وصفت إصابته بالمتوسطة، وتم نقله إلى قسم العمليات الجراحية.

كما علم أن الشابين من مدينة طمرة، وهما في جيل 21 عاما.