شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري يرفع شعار "الشفاقية" والمعارضة تسلك نهج "الغموض" والان مع التفاصيل
في الوقت الذي يتعامل فيه المجلس العسكري بشفافية مع أحداث السودان، وجه الحزب الشيوعى السودانى الاتهام إلى شركائه فى قوى الحرية والتغيير بإخفاء ما يدور فى التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك قبيل ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال الحزب في بيان إن ما سمَّاه "الغموض الكثيف" الذي يكتنف ما يجري من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، يعتبر تغييباً تاماً للجماهير صانعة الانتفاضة وتعمداً واضحاً لإهدار حقها في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات.
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